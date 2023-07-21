Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"В рамках производства 21.07.2023 на основании определений суда проводятся одновременные обыски по 20 адресам в г. Киеве, Киевской и Одесской областях, в том числе по месту нахождения коммунальных предприятий, подрядных и субподрядных организаций и лиц, возможно причастных к противоправной схеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски проходят по факту присвоения бюджетных средств служебными лицами коммунальной корпорации Киевавтодор и дорожно-эксплутуационных управлений Подольского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов столицы.

По данным следствия, чиновники стимулировали успешный результат тендеров на ремонт дорог и благоустройство для находившихся в их подчинении предприятий.