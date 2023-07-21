В Киевавтодоре и у его подрядчиков проводят 20 обысков по делу о хищении средств
Правоохранители проводят 20 одновременных обысков в коммунальной корпорации Киевавтодор, районных отделениях и у подрядчиков относительно хищения бюджетных средств
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
"В рамках производства 21.07.2023 на основании определений суда проводятся одновременные обыски по 20 адресам в г. Киеве, Киевской и Одесской областях, в том числе по месту нахождения коммунальных предприятий, подрядных и субподрядных организаций и лиц, возможно причастных к противоправной схеме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обыски проходят по факту присвоения бюджетных средств служебными лицами коммунальной корпорации Киевавтодор и дорожно-эксплутуационных управлений Подольского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов столицы.
По данным следствия, чиновники стимулировали успешный результат тендеров на ремонт дорог и благоустройство для находившихся в их подчинении предприятий.
- Заместителю директора Киевавтодора объявили подозрение в служебной халатности с убытком почти в 2 млн грн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.64
Покупка 36.64Продажа 37.33
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное