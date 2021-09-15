В Киевавтодоре и еще 11 столичных предприятиях провели обыски

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Киевская городская прокуратура совместно со следователями Национальной полиции Киева и работниками Управления специальных расследований Департамента стратегических расследований на основе постановления судьи провели санкционированные обыски в служебных помещениях КК "Киевавтодор", КП "Киевавтодормост" и 10 районных КП ДЭУ города Киева.



Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.



В ходе обысков правоохранители изымают документы, касающиеся закупок, осуществленных за счет средств столичного бюджета, а также сведений о расходах предприятий:

приобретение и установка ограничительных антипарковочных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей более чем 700 грн за единицу, несмотря на идентичность этих изделий;

завышение коммунальными предприятиями объемов расходов материальных ценностей (соли, песко-солевой смеси, горюче-смазочных материалов);

списание топлива на транспортные средства, которое фактически не использовалось;

использование коммунального автотранспорта в личных целях;

незаконное трудоустройство и выплата заработной платы работникам, которые не выполняли работу, а также по другим фактам присвоения.

Сейчас следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

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