В Киевавтодоре и еще 11 столичных предприятиях провели обыски
Правоохранители провели обыски в корпорации "Киевавтодор", в КП "Киевавтодормост" и в 10 районных коммунальных предприятиях из дорожно-эксплуатационных управлений по ремонту и эксплуатации автомобильных дорог и сооружений на них
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Киевская городская прокуратура совместно со следователями Национальной полиции Киева и работниками Управления специальных расследований Департамента стратегических расследований на основе постановления судьи провели санкционированные обыски в служебных помещениях КК "Киевавтодор", КП "Киевавтодормост" и 10 районных КП ДЭУ города Киева.
Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.
В ходе обысков правоохранители изымают документы, касающиеся закупок, осуществленных за счет средств столичного бюджета, а также сведений о расходах предприятий:
- приобретение и установка ограничительных антипарковочных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей более чем 700 грн за единицу, несмотря на идентичность этих изделий;
- завышение коммунальными предприятиями объемов расходов материальных ценностей (соли, песко-солевой смеси, горюче-смазочных материалов);
- списание топлива на транспортные средства, которое фактически не использовалось;
- использование коммунального автотранспорта в личных целях;
- незаконное трудоустройство и выплата заработной платы работникам, которые не выполняли работу, а также по другим фактам присвоения.
Сейчас следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
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