В Киев зашли диверсионные группы РФ, - Зеленский

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



"Имеем информацию о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому я очень прошу киевлян, будьте внимательны, соблюдайте правила комендантского часа", - подчеркнул он.



Президент отметил, что остался в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти.

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