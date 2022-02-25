В Киев зашли диверсионные группы РФ, - Зеленский
Ночью 25 февраля в столицу Украины зашли диверсионные группы врага
Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Имеем информацию о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому я очень прошу киевлян, будьте внимательны, соблюдайте правила комендантского часа", - подчеркнул он.
Президент отметил, что остался в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти.
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