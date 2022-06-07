В Киев впервые приедут комиссары ООН по расследованию нарушений военных РФ в Украине
Комиссары независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине впервые приедут в страну сегодня, 7 июня
Об этом сообщает BBC.
Их миссия продлится до 16 июня. Они планируют посетить Львов, Киев, Харьков, Сумы и другие города Украины. Комиссары хотят встретиться с жертвами и свидетелями, а также с оставшимися в Украине беженцами, но были вынуждены покинуть свои дома.
Кроме того, у них запланированы встречи с представителями правительства Украины, гражданского общества и агентствами ООН.
Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине – это независимый орган, уполномоченный Советом по правам человека ООН расследовать все возможные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии против Украины со стороны России. Доклады по итогам своей деятельности в Украине они предоставят Генассамблее в октябре 2022 года, а Совету по правам человека ООН – в марте 2023 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.13
Покупка 34.13Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.53
- Актуальное
- Важное