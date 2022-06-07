В Киев впервые приедут комиссары ООН по расследованию нарушений военных РФ в Украине

Об этом сообщает BBC.

Их миссия продлится до 16 июня. Они планируют посетить Львов, Киев, Харьков, Сумы и другие города Украины. Комиссары хотят встретиться с жертвами и свидетелями, а также с оставшимися в Украине беженцами, но были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, у них запланированы встречи с представителями правительства Украины, гражданского общества и агентствами ООН.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине – это независимый орган, уполномоченный Советом по правам человека ООН расследовать все возможные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии против Украины со стороны России. Доклады по итогам своей деятельности в Украине они предоставят Генассамблее в октябре 2022 года, а Совету по правам человека ООН – в марте 2023 года.

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