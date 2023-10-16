В Киев впервые прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер
В понедельник, 16 октября, с визитом в украинскую столицу прибыла специальная представительница Соединенных Штатов Америки по восстановлению Украины Пенни Прицкер
Об этом сообщила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter (X).
"Очень тепло приветствуем возвращение в Киев, госсекретарь Прицкер!" – подписала она опубликованное фото с Прицкер на железнодорожном вокзале Киева.
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Это первый визит Плицкер в столицу Украины с момента ее назначения на должность спецпредставителя США по восстановлению Украины.
В новой должности Прицкер будет помогать воплощать реформы, необходимые, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока. Как подчеркивала американка, она будет внимательно следить, будет ли Киев придерживаться условий и будет ли украинская власть должным образом распоряжаться деньгами.
Также накануне New York Times сообщало, что Пенни Прицкер планирует приехать в Украину, чтобы лично оценить состояние экономики и встретиться с политическими и бизнес-лидерами.
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