В Киев впервые прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер

Об этом сообщила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter (X).

"Очень тепло приветствуем возвращение в Киев, госсекретарь Прицкер!" – подписала она опубликованное фото с Прицкер на железнодорожном вокзале Киева.

Читайте также: " Что известно о Пенни Прицкер, которая будет курировать у Байдена экономическое восстановление Украины "

Это первый визит Плицкер в столицу Украины с момента ее назначения на должность спецпредставителя США по восстановлению Украины.

В новой должности Прицкер будет помогать воплощать реформы, необходимые, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока. Как подчеркивала американка, она будет внимательно следить, будет ли Киев придерживаться условий и будет ли украинская власть должным образом распоряжаться деньгами.

Также накануне New York Times сообщало, что Пенни Прицкер планирует приехать в Украину, чтобы лично оценить состояние экономики и встретиться с политическими и бизнес-лидерами.