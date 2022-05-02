В Киев возвращаются сотрудники посольства Южной Кореи

Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на МИД Сеула.



После полномасштабного вторжения России сотрудники посольства Южной Кореи эвакуировались из столицы и работали во временном офисе в Черновцах. Отмечают, что в Киеве посольство заработает с понедельника, 2 мая. В МИДе страны сообщили, что рассматривают поэтапное возвращение остальных сотрудников.



"Они планируют выполнять задачи по дипломатическим делам и защите граждан в тесном сотрудничестве с украинским правительством", - говорится в сообщении.



Издание сообщает, что более 20 посольств, в том числе Франции, Италии и Нидерландов, также возобновили свою работу.

Глава дипломатического представительства Британии в Украине сообщила о своем возвращении в Киев.

Заместитель главы миссии Посольства США в Украине и члены команды посольства отправились во Львов во вторник, 26 апреля.