В Киев возвращается посольство Японии
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что посольство Японии в скором времени возобновит свою работу в Киеве
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в телеграмм-канале.
Японский коллега Шмыгаля Кисида Фумио рассказал украинскому премьеру об этом в Нью-Йорке.
"Во время встречи господин Фумио сообщил, что посольство Японии возвращается в Киев и в полной мере возобновит работу. Он заверил, что его страна и дальше будет мощным адвокатом Украины на уровне G7 и в ООН", - пишет Денис Шмигаль.
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