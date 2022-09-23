Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в телеграмм-канале.

Японский коллега Шмыгаля Кисида Фумио рассказал украинскому премьеру об этом в Нью-Йорке.

"Во время встречи господин Фумио сообщил, что посольство Японии возвращается в Киев и в полной мере возобновит работу. Он заверил, что его страна и дальше будет мощным адвокатом Украины на уровне G7 и в ООН", - пишет Денис Шмигаль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb