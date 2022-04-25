В Киев вернулись 16 диппредставительств, в столице обезврежено 866 взрывоопасных предметов, - глава МВА Жирнов
Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что посольства разных стран возвращаются в столицу
Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона, передаёт Еспресо.TV.
"Сейчас звучит цифра о возвращении 16 дипломатических представительств. И каждый день от представителей разных стран, в том числе Соединенных Штатов и Великобритании, мы слышим, что они тоже планируют вернуться и возобновить свою работу", - сказал Жирнов.
Глава ВА добавил, что возвращение посольств означает, что непосредственной угрозы захвату столицы пока нет.
"Важно двустороннее сотрудничество со странами, заключение договоров, контрактов и послам необходимо находиться на месте. Для киевлян – это хороший сигнал, что жизнь в столице восстанавливается", - отметил он.
В то же время Жирнов сообщил, что угроза ракетных ударов сохраняется, пока в стране идет война.
"С 11 апреля воздушная тревога в столице раздавалась 36 раз. Важно понимать, что разборка завалов - это длительный и непростой процесс. Так как необходимо выполнить большой объем работ, начиная с разборки поврежденных конструкций и заканчивая вывозом мусора. Киевские спасатели вместе с работниками ГСЧС ежедневно выполняют большой объем работ, кроме этого, они круглосуточно принимают вызовы и оперативно на них реагируют", - добавил глава МВА.
Он заявил, что ситуация по разбору завалов под контролем.
"Сил работников коммунальных служб и ГСЧС хватает. Мы призываем всех добровольцев и небезразличных проживающих рядом и может помочь коммунальщикам и спасателям. Продолжительность всех работ будет зависеть от того, будут ли повторяться удары и оперативной обстановки. За время полномасштабной войны подразделениями ГСЧС обнаружены, изъято и уничтожено 866 взрывоопасных предметов. В том числе - 2 авиабамбы. Обследована и очищена территория площадью около 14,5 га", - подытожил Жирнов.
- У МЗС України повідомили, що станом на 18 квітня, у Києві працюють 15 дипломатичних представництв.
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