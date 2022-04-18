В Киев вернулись 15 диппредставительств, - МИД

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

"Сегодня в столице снова работают дипломаты 15 диппредставительств – ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана", – отмечается в сообщении.

Там добавили, что с каждым днем все большее число представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве.