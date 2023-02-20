В Киев также приехали советник по нацбезопасности США и директор МВФ
Вместе с президентом США Джо Байденом в Киев с визитом приехали советник по нацбезопасности Джейк Салливан и директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
О визите Салливана в телеграмме сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Украина сегодня - это сердце демократии, которое ведет борьбу за свободу. Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат", - написал он.
Ермак подчеркнул, что визит Байдена в Украину – стратегический. По его словам, сейчас решают многие вопросы и ускоряют те, которые были временно приостановлены.
"Наша общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия", - написал Ермак.
О визите Георгиевой сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"Сегодня в Киеве директор МВФ Кристалина Георгиева. Но важно! Сегодня приехала не только она. Перекрывают дороги не из-за ее визита", - написал он.
- В понедельник, 20 февраля, президент США прибыл в Киев, где должен объявить об очередных поставках для Украины артбоеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения.
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