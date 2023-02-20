В Киев также приехали советник по нацбезопасности США и директор МВФ

О визите Салливана в телеграмме сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Украина сегодня - это сердце демократии, которое ведет борьбу за свободу. Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат", - написал он.

Ермак подчеркнул, что визит Байдена в Украину – стратегический. По его словам, сейчас решают многие вопросы и ускоряют те, которые были временно приостановлены.

"Наша общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия", - написал Ермак.

О визите Георгиевой сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Сегодня в Киеве директор МВФ Кристалина Георгиева. Но важно! Сегодня приехала не только она. Перекрывают дороги не из-за ее визита", - написал он.