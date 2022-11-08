В Киев с визитом прибыла посол США при ООН

Об этом в твиттере сообщил представитель миссии США в ООН Нейт Эванс.

Отмечают, что Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев, чтобы подтвердить непреклонную поддержку США.

"Линда Томас-Гринфилд находится с однодневным визитом в Киеве, где проведет ряд встреч, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку со стороны США Украины, которая защищает свою свободу и суверенитет на фоне жестокого и непровоцированного вторжения России", - говорится в сообщении.

Посольство США в Украине добавляет , что посол встретится с украинскими чиновниками, чтобы обсудить твердую приверженность США суверенитету и независимости Украины. Также она будет наблюдать за документированием и сохранением доказательств военных преступлений россиян и услышит рассказ выживших.

Кроме того, Томас-Гринфилд обсудит обострившийся после вторжения России продовольственный кризис и необходимость продления Черноморской зерновой инициативы на следующий год.

"Она также встретится с гуманитарными организациями, работающими над обеспечением потребностей в зимнем периоде для уязвимых людей, пострадавших от нападений России на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру", - пишут на сайте посольства.