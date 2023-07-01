Об этом испанский премьер написал у себя в твиттере.

"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт председательства Испании в Совете ЕС был в Украине вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Всю европейскую солидарность я передаю вашему правительству и парламенту", – написал он.

Санчес добавил, что Испания будет поддерживать украинский народ до тех пор, пока в Европу не вернется мир.