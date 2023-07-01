В Киев с визитом прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес
В субботу, 1 июля, в столицу с официальным визитом прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес
Об этом испанский премьер написал у себя в твиттере.
"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт председательства Испании в Совете ЕС был в Украине вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Всю европейскую солидарность я передаю вашему правительству и парламенту", – написал он.
Санчес добавил, что Испания будет поддерживать украинский народ до тех пор, пока в Европу не вернется мир.
- 21 июня правительство Испании обязалось выделить на восстановление и реконструкцию Украины более 250 млн евро.
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