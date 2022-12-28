Об этом сообщает TF1.

Отмечают, что глава французского министерства обороны сразу по прибытии в Киев отправился к Стене памяти погибших героев. Там он от имени Франции почтил их память и выразил поддержку Украине.

После этого Лекорню планирует встретиться с командой Министерства обороны Украины и украинской армии, чтобы обсудить вопросы военной поддержки Украины со стороны Франции. Обсудят ту помощь, которую уже оказали, и ту, которую только планируют оказать.

Также на день запланирована встреча с украинским министром обороны Алексеем Резниковым. После нее состоится пресс-брифинг.

14 декабря стало известно, что Франция и Италия одобрили поставку Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T.