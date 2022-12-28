В Киев с визитом прибыл французский министр обороны Себастьян Лекорню
В среду, 28 декабря, в Киев прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню, чтобы обсудить с украинским коллегой Алексеем Резниковым вопросы военной поддержки Украины
Об этом сообщает TF1.
Отмечают, что глава французского министерства обороны сразу по прибытии в Киев отправился к Стене памяти погибших героев. Там он от имени Франции почтил их память и выразил поддержку Украине.
После этого Лекорню планирует встретиться с командой Министерства обороны Украины и украинской армии, чтобы обсудить вопросы военной поддержки Украины со стороны Франции. Обсудят ту помощь, которую уже оказали, и ту, которую только планируют оказать.
Также на день запланирована встреча с украинским министром обороны Алексеем Резниковым. После нее состоится пресс-брифинг.
- 14 декабря стало известно, что Франция и Италия одобрили поставку Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T.
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