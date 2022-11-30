В Киев с визитом прибыл архиепископ Кентерберийский
30 ноября с трехдневным визитом в Киев прибыл глава церкви в Великобритании, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби
Об этом пишет издание The Guardian.
Уэлби встретится с лидерами церквей Украины и внутри перемещенными лицами, чтобы проявить солидарность с народом и украинскими церквями.
"Народ Украины продемонстрировал чрезвычайное мужество перед лицом незаконного, несправедливого и жестокого вторжения России. Целью этого визита является проявление солидарности с ними, поскольку они сталкиваются с чрезвычайно тяжелой зимой", – сказал Джастин Уэлби, прибыв в Киев.
Архиепископ Кентерберийский во время трехдневного визита встретится с лидерами церквей Украины и местными христианами в Киеве: "Узнаю, как мы можем продолжать их поддерживать среди опустошений, потерь и разрушений, продолжающихся в этой войне".
"Я призываю христиан англиканской церкви и во всем мире продолжать молиться за народ Украины в этот период Адвенту – вместе со всеми людьми, охваченными конфликтами по всему миру – и предлагать нашу солидарность и поддержку всеми возможными способами", – добавил глава церкви в Великобритании.
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