В Киев с визитом прибыл архиепископ Кентерберийский

Об этом пишет издание The Guardian.

Уэлби встретится с лидерами церквей Украины и внутри перемещенными лицами, чтобы проявить солидарность с народом и украинскими церквями.

"Народ Украины продемонстрировал чрезвычайное мужество перед лицом незаконного, несправедливого и жестокого вторжения России. Целью этого визита является проявление солидарности с ними, поскольку они сталкиваются с чрезвычайно тяжелой зимой", – сказал Джастин Уэлби, прибыв в Киев.

Архиепископ Кентерберийский во время трехдневного визита встретится с лидерами церквей Украины и местными христианами в Киеве: "Узнаю, как мы можем продолжать их поддерживать среди опустошений, потерь и разрушений, продолжающихся в этой войне".

"Я призываю христиан англиканской церкви и во всем мире продолжать молиться за народ Украины в этот период Адвенту – вместе со всеми людьми, охваченными конфликтами по всему миру – и предлагать нашу солидарность и поддержку всеми возможными способами", – добавил глава церкви в Великобритании.

18 ноября Папа Франциск подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец войне России против Украины.

28 ноября Папа Римский отверг обвинения в том, что он избегает прямой критики российского диктатора Владимира Путина и РФ за агрессию против Украины.

Накануне в минобороны Британии показали, как отправляли в Украину ракеты Brimstone 2.

29 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал сохранить и увеличить военную помощь Украине в следующем году.

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