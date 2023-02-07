В Киев с первым визитом прибыл новый министр обороны Германии Борис Писториус
Сегодня, 7 февраля, в Украину с первым визитом прибыл новый министр обороны Германии Борис Писториус
Об этом в твиттер написал министр обороны Украины Алексей Резников.
Он отметил, что вместе с министром из ФРГ прибыл и первый танк Leopard 2, правда, пока в уменьшенном виде.
"В Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!", - отметил Алексей Резников.
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