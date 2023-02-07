Об этом в твиттер написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что вместе с министром из ФРГ прибыл и первый танк Leopard 2, правда, пока в уменьшенном виде.

"В Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!", - отметил Алексей Резников.