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В Киев с первым визитом прибыл новый министр обороны Германии Борис Писториус

7 февраля, 2023 вторник
18:37
война с Россией

Сегодня, 7 февраля, в Украину с первым визитом прибыл новый министр обороны Германии Борис Писториус

Об этом в твиттер написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что вместе с министром из ФРГ прибыл и первый танк Leopard 2, правда, пока в уменьшенном виде.

"В Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!", - отметил Алексей Резников.

Германия
Алексей Резников
оружие для Украины
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