В Киев с необъявленным визитом прибыл канадский премьер Трюдо
В субботу, 10 июня, в Украину с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Об этом сообщает первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.
"Приветствуем в Украине, господин премьер-министр Джастин Трюдо", – написал он.
Канадский телеканал CBC сообщает, что он прибыл в Украину вместе с вице-премьером Канады Христей Фриланд. Их поездка планировалась в "условиях строгого блокирования новостей".
В столице Трюдо возложил венки к Стене памяти у Михайловского Златоверхого монастыря.
- 21 мая президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо, с которым обсудил украинскую формулу мира.
- 3 июня Канада и Польша договорились обеспечить Украину финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью, а также поддержать на пути евроатлантической интеграции.
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