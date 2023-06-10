В Киев с необъявленным визитом прибыл канадский премьер Трюдо

Об этом сообщает первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

"Приветствуем в Украине, господин премьер-министр Джастин Трюдо", – написал он.

Канадский телеканал CBC сообщает, что он прибыл в Украину вместе с вице-премьером Канады Христей Фриланд. Их поездка планировалась в "условиях строгого блокирования новостей".

В столице Трюдо возложил венки к Стене памяти у Михайловского Златоверхого монастыря.