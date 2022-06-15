В Киев привезли тела 64 погибших из Азовстали
Тела погибших из Азовстали, полученные во время состоявшегося в Запорожской области обмена, 15 июня привезли в столицу
Об этом сообщили в Патронатной службе "Азова" "Ангелы Азова".
Как отметили в Патронатной службе, тела павших распределят между моргами Киевской областной больницы, Бучи и Вышгорода. О порядке распознавания Патронатная служба сообщит родственникам в ближайшие несколько суток.
Пока нет объективных данных о том, сколько среди 64 погибших военнослужащих Отдельного отряда специального назначения "Азов" и представителей других подразделений, погибших во время боев за Мариуполь.
- Тела погибших получили во время состоявшегося обмена в Запорожской области.
- В рамках предварительного обмена, 8 июня, Украине вернули тела 50 павших военных, из них 37 – защитники Азовстали.
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