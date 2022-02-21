В Киев пришла метеорологическая весна: самая короткая за всю историю наблюдений зима длилась 48 дней, - обсерватория Срезневского

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.



"Зима, которая началась 20 декабря и закончилась 5 февраля, длилась всего 48 дней, что на полтора месяца короче средних многолетних показателей, и оказалась самой короткой за историю наблюдений, за исключением 2019-2020 гг., когда она вообще не наблюдалась", - говорится в сообщении.



В обсерватории отмечают, что метеорологическая весна в столице началась почти на месяц раньше климатической нормы.



В то же время в Украинском гидрометцентре прогнозируют, что среднесуточные температуры в Киеве и дальше будут держаться на уровне выше 0°C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 22 февраля украинцам следует ожидать теплой погоды, мокрого снега и дождя.

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