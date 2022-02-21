В Киев пришла метеорологическая весна: самая короткая за всю историю наблюдений зима длилась 48 дней, - обсерватория Срезневского
В Киеве 6 февраля началась метеорологическая весна, с того дня среднесуточная температура воздуха превышает 0 °С
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
"Зима, которая началась 20 декабря и закончилась 5 февраля, длилась всего 48 дней, что на полтора месяца короче средних многолетних показателей, и оказалась самой короткой за историю наблюдений, за исключением 2019-2020 гг., когда она вообще не наблюдалась", - говорится в сообщении.
В обсерватории отмечают, что метеорологическая весна в столице началась почти на месяц раньше климатической нормы.
В то же время в Украинском гидрометцентре прогнозируют, что среднесуточные температуры в Киеве и дальше будут держаться на уровне выше 0°C.
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