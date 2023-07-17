В Киев приехала администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр
В понедельник, 18 июля, в столицу Украины прибыла администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр. Это уже второй ее визит с начала полномасштабного вторжения
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Добро пожаловать снова в Киев, госпожа администратор USAID", - написала она.
Что известно о последнем посещении Саманты Пауэр Украины
6 октября в Киев впервые прибыла с визитом администратор Агентства США по международному развитию (USAID). Пауэр сообщила о своем визите в Твиттер и написала, что "USAID сейчас и навсегда будет поддерживать Украину".
Во время визита Украины администратор объявила , что США выделит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме. Помощь будет направлена в частности на те области Украины, которые больше всего пострадали от российской агрессии – Черниговская, Харьковская, Киевская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Житомирская.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Пауэром план быстрого восстановления Украины и безопасность на объектах общественной инфраструктуры. Он отметил, что главным упором в общении был вопрос безопасности.
Он также поблагодарил Самант Пауэр за выделение средств для подготовки нашей инфраструктуры к зимнему периоду, в частности, для теплоснабжения.
Впоследствии глава Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию, имеющая опыт документирования военных преступлений по всему миру, подчеркнула , что никогда раньше не видела столь масштабных и жестоких зверств, как те, которые Россия совершает в Украине.
Саманта Павер подчеркнула, что сейчас важно оказать поддержку Украине в документировании военных преступлений России. И рассказала, что программа USAID работает в Украине в направлении поддержки документации военных преступлений еще после того, как РФ аннексировала Крым и значительную часть Донбасса.
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