В Киев приехала администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Добро пожаловать снова в Киев, госпожа администратор USAID", - написала она.

Что известно о последнем посещении Саманты Пауэр Украины

6 октября в Киев впервые прибыла с визитом администратор Агентства США по международному развитию (USAID). Пауэр сообщила о своем визите в Твиттер и написала, что "USAID сейчас и навсегда будет поддерживать Украину".

Во время визита Украины администратор объявила , что США выделит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме. Помощь будет направлена в частности на те области Украины, которые больше всего пострадали от российской агрессии – Черниговская, Харьковская, Киевская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Житомирская.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Пауэром план быстрого восстановления Украины и безопасность на объектах общественной инфраструктуры. Он отметил, что главным упором в общении был вопрос безопасности.

Он также поблагодарил Самант Пауэр за выделение средств для подготовки нашей инфраструктуры к зимнему периоду, в частности, для теплоснабжения.

Впоследствии глава Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию, имеющая опыт документирования военных преступлений по всему миру, подчеркнула , что никогда раньше не видела столь масштабных и жестоких зверств, как те, которые Россия совершает в Украине.

Саманта Павер подчеркнула, что сейчас важно оказать поддержку Украине в документировании военных преступлений России. И рассказала, что программа USAID работает в Украине в направлении поддержки документации военных преступлений еще после того, как РФ аннексировала Крым и значительную часть Донбасса.