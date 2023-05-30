В Киев приехал звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз, ставший послом UNITED24
Американский актер Миша Коллинз, известный по роли Кастиэля в сериале "Сверхъестественное", приехал в Киев. Он поддержал Украину с первых дней полномасштабного вторжения и стал послом UNITED24
Снимки с ж/д вокзала в Киеве появились в telegram-канале UNITED24.
Известно также, что вместе с Коллинзом приехали также футболист Андрей Шевченко, игравший на позиции нападающего за киевское "Динамо", и его сын.
"Посмотрите, кто приехал! Да это наш посол Андрей Шевченко! И не сам, а со старшим сыном Джорданом. Подождите, а кто это рядом? Да это же кинозвезда, американский актер, исполнитель главной роли в сериале "Сверхъестественное" Миша Коллинз! Поздравляем всех в Киеве", – говорится в посте.
Укрзализныця также в telegram-канале сообщила о приезде кинозвезды.
"Этим визитом актер демонстрирует поддержку Украины и украинцев, а железнодорожники всегда рады приветствовать на борту наших рейсов тех, кого не пугают ежедневные атаки врагов на столицу", - говорится в сообщении.
Фото: Telegram-канал Укрзализныци
- 24 февраля 2023 всемирно известные актеры, музыканты и публицисты записали обращение к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения России и выразили солидарность и восхищение, среди них - Миша Коллинз.
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