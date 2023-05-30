Снимки с ж/д вокзала в Киеве появились в telegram-канале UNITED24.

Известно также, что вместе с Коллинзом приехали также футболист Андрей Шевченко, игравший на позиции нападающего за киевское "Динамо", и его сын.

"Посмотрите, кто приехал! Да это наш посол Андрей Шевченко! И не сам, а со старшим сыном Джорданом. Подождите, а кто это рядом? Да это же кинозвезда, американский актер, исполнитель главной роли в сериале "Сверхъестественное" Миша Коллинз! Поздравляем всех в Киеве", – говорится в посте.

Укрзализныця также в telegram-канале сообщила о приезде кинозвезды.

"Этим визитом актер демонстрирует поддержку Украины и украинцев, а железнодорожники всегда рады приветствовать на борту наших рейсов тех, кого не пугают ежедневные атаки врагов на столицу", - говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал Укрзализныци