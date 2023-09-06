В Киев приехал посол UNITED24, французский кинорежиссер Мишель Азанавичюс
В среду, 6 сентября, в украинскую столицу прибыл известный французский режиссер, лауреат премии "Оскар" и посол UNITED24 Мишель Азанавичюс
Об этом сообщили в фандрейзинговой платформе UNITED24.
Там отметили, что это уже третий визит Мишеля в Украину за 10 месяцев.
"Впереди насыщенные дни, много работы ради Украины. Поздравляем, дорогой Мишелю. Спасибо, что вы у нас есть", - написали UNITED24.
- В январе 2023 года Азанавичюс внес вклад в размере 125 тыс. евро в фонд Елены Зеленской. Средства будут направлены на восстановление Изюмской городской больницы, которую частично уничтожили и разграбили российские военные.
- В феврале того же года режиссер Мишель Азанавичюс вместе с украинской теннисисткой Элиной Светолиной посетили Киевскую область, пострадавшую от российских оккупантов.
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