В Киев приехал посол UNITED24, французский кинорежиссер Мишель Азанавичюс

Об этом сообщили в фандрейзинговой платформе UNITED24.

Там отметили, что это уже третий визит Мишеля в Украину за 10 месяцев.

"Впереди насыщенные дни, много работы ради Украины. Поздравляем, дорогой Мишелю. Спасибо, что вы у нас есть", - написали UNITED24.