Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттер по итогам встречи с учредителем и президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом.

"Мы договорились с ВЭФ устроить поездку проводник компаний и принимающих решения в Киев для изучения проектов восстановления и инвестиционных возможностей", - написал Кулеба.

Кулеба отметил, что на ВЭФ в Давосе в этом году вопрос Украины был в центре внимания, а также наметил "принципиальное решение исключить Россию".

Напомним, мэр Мариуполя Бойченко во время форума в Давосе призвал мировых лидеров наложить эмбарго на российское горючее.