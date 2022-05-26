В Киев приедут представители самых крупных мировых компаний для изучения инвестиционных возможностей
Представители самых крупных мировых компаний и те, кто принимает решения, прибудут в Киев при содействии Всемирного экономического форума
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттер по итогам встречи с учредителем и президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом.
"Мы договорились с ВЭФ устроить поездку проводник компаний и принимающих решения в Киев для изучения проектов восстановления и инвестиционных возможностей", - написал Кулеба.
Кулеба отметил, что на ВЭФ в Давосе в этом году вопрос Украины был в центре внимания, а также наметил "принципиальное решение исключить Россию".
Напомним, мэр Мариуполя Бойченко во время форума в Давосе призвал мировых лидеров наложить эмбарго на российское горючее.
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