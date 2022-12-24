В Киев приедет глава Минобороны Франции, - СМИ
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетит Киев, ожидается, что он встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым
Об этом сообщает издание Le Figaro.
28 декабря министр посетит Монумент Героям в Киеве и встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Издание добавляет, что своим визитом Лекорню должен "продемонстрировать украинским властям неизменную поддержку Франции с момента начала войны 24 февраля".
- 29 ноября в Украину из Франции прибыла дальнобойная система залпового огня LRU. Из подобных вооружений у Украины уже есть HIMARS и дальнобойные РСЗО М270.
- 14 декабря посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что Франция и Италия одобрили поставки систем противовоздушной обороны SAMP-T, о которой просил президент Владимир Зеленский.
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