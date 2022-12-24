Об этом сообщает издание Le Figaro.

28 декабря министр посетит Монумент Героям в Киеве и встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Издание добавляет, что своим визитом Лекорню должен "продемонстрировать украинским властям неизменную поддержку Франции с момента начала войны 24 февраля".

29 ноября в Украину из Франции прибыла дальнобойная система залпового огня LRU. Из подобных вооружений у Украины уже есть HIMARS и дальнобойные РСЗО М270.

14 декабря посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что Франция и Италия одобрили поставки систем противовоздушной обороны SAMP-T, о которой просил президент Владимир Зеленский.

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