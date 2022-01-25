В Киев приедет делегация Конгресса США, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью и усиление поддержки Украины

Об этом говорится в пресс-релизе Комитета Палаты представителей по иностранным делам.



"В Киеве делегация встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью и усиление поддержки США суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.



В Брюсселе делегация Конгресса встретится с представителями НАТО, ЕС и стран-членов этих организаций, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Европе и наращивание российских войск вдоль границы Украины и Беларуси.



Возглавил делегацию глава Комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс.

Как сообщалось ранее, 17 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, где стороны обсудили помощь Украине на фоне российской агрессии, "Северный поток-2" и санкции против РФ.