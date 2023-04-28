Об этом информирует президент Словакии Зузана Чапутова .

"Возвращаюсь в Киев менее чем через год с момента последнего визита, который поразил меня на всю жизнь. С момента этого визита мое отношение к войне было не политическим, а глубоко человеческим. Реальность войны, от которой многие уже могут чувствовать усталость, касается нас даже в то время, когда некоторые даже слышать о ней не хотят. Благодаря тому, что последний год демократический мир не отводил взгляда, сегодня Киев – город, который функционирует почти нормально, а фронт переместился на восток Украины, дальше от наших границ", – написала лидер Словакии.

Чапутова упомянула и ночную трагедию в Днепре и Умани: "Сегодняшние позорные атаки на некоторые украинские города, в частности, Днепр и Умань, в которых погибли невинные мирные жители, напоминают нам, что мы не можем позволить себе отводить взгляд в сторону".

"Места, охваченные войной, переживают очень трудно излечиваемые травмы, ужасы, которые невозможно забыть. Люди теряют своих близких, которых никто не может им вернуть. Я понимаю, что многим из нас трудно это представить и почувствовать в полной мере, потому что большинство из нас никогда не чувствовали ничего подобного", – отмечает президент.

Также в столицу Украины приехал глава Чехии Петр Павел .

"Тяжело видеть, что украинцы платят за это самую дорогую цену. Кровь и жизнь собственных граждан.

В борьбе с агрессором защищает общее. Поэтому мы будем стоять за ними", – заявил Павел.

Фото: Петр Павел