В Киев прибыли президенты Чехии и Словакии
В пятницу, 28 апреля, после ночного обстрела российской армии в Киев прибыли президент Чехии Петр Павел и глава Словакии Зузана Чапутова
Об этом информирует президент Словакии Зузана Чапутова .
"Возвращаюсь в Киев менее чем через год с момента последнего визита, который поразил меня на всю жизнь. С момента этого визита мое отношение к войне было не политическим, а глубоко человеческим. Реальность войны, от которой многие уже могут чувствовать усталость, касается нас даже в то время, когда некоторые даже слышать о ней не хотят. Благодаря тому, что последний год демократический мир не отводил взгляда, сегодня Киев – город, который функционирует почти нормально, а фронт переместился на восток Украины, дальше от наших границ", – написала лидер Словакии.
Чапутова упомянула и ночную трагедию в Днепре и Умани: "Сегодняшние позорные атаки на некоторые украинские города, в частности, Днепр и Умань, в которых погибли невинные мирные жители, напоминают нам, что мы не можем позволить себе отводить взгляд в сторону".
"Места, охваченные войной, переживают очень трудно излечиваемые травмы, ужасы, которые невозможно забыть. Люди теряют своих близких, которых никто не может им вернуть. Я понимаю, что многим из нас трудно это представить и почувствовать в полной мере, потому что большинство из нас никогда не чувствовали ничего подобного", – отмечает президент.
Также в столицу Украины приехал глава Чехии Петр Павел .
"Тяжело видеть, что украинцы платят за это самую дорогую цену. Кровь и жизнь собственных граждан.
В борьбе с агрессором защищает общее. Поэтому мы будем стоять за ними", – заявил Павел.
Фото: Петр Павел
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- Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский ответил на заявление Сергея Лаврова в отношении президента Петра Павела и назвал главу МИД РФ клоуном, а страну – государством-террористом.
- Утром 17 апреля в Словакии сообщили о прибытии в Украину всех 13 анонсированных истребителей МиГ-29.
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