В Киев прибыли министр обороны США и госсекретарь, - Арестович
24 апреля в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин
Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Алексей Арестович во время прямой транслиции по youtube каналу ФЕЙГИН LIVE.
Он сказал, что переговоры официальных представителей США и Владимира Зеленского начались.
На вопрос ведущего о возможном получении помощи Арестович ответил: "Предложить на что-нибудь поменять. Или показать последствия, если не будет. Всегда есть куда нажать".
Визит высокопоставленных чиновников американских чиновников накануне анонсировал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 23 апреля. Во время визита американская делегация будет обсуждать, в частности, поставки оружия Украине, уточнил глава государства.
"Завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки, у меня будет встреча с министром обороны и с государственным секретарем господином Блинкеном", - сказал Зеленский
- Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден заявил, что страна продолжит поддержку Украины, защищаемую от нападения РФ.
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