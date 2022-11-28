Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

Так, министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции одновременно прибыли в Киев, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

"Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с высокими чиновниками Украины, это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос – как дальше поддерживать Украину", - написал Ринкевичс.

26 ноября в Украину прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb