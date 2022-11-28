В Киев прибыли главы МИД ряда стран: обсудят, как еще поддержать Украину
В Киев 28 ноября прибыла наибольшая делегация министров с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.
Так, министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции одновременно прибыли в Киев, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.
"Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с высокими чиновниками Украины, это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос – как дальше поддерживать Украину", - написал Ринкевичс.
- 26 ноября в Украину прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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