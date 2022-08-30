Об этом сообщает CNN .

Репортеры CNN заметили членов делегации Международного агентства по атомной энергии в гостинице в украинской столице утром, 30 августа. Команда из 14 экспертов во главе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси прибыла в Киев перед запланированным визитом на захваченную россиянами ЗАЭС, который должен состояться на этой неделе.

В CNN отмечают, что визит состоится на фоне обстрелов АЭС и роста опасений по поводу возможной ядерной аварии.

29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .

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