В Киев прибыли члены миссии МАГАТЭ, которые должны посетить ЗАЭС, - CNN
Члены миссии МАГАТЭ, которые должны посетить захваченную российскими военными Запорожскую АЭС, уже прибыли в Киев
Об этом сообщает CNN .
Репортеры CNN заметили членов делегации Международного агентства по атомной энергии в гостинице в украинской столице утром, 30 августа. Команда из 14 экспертов во главе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси прибыла в Киев перед запланированным визитом на захваченную россиянами ЗАЭС, который должен состояться на этой неделе.
В CNN отмечают, что визит состоится на фоне обстрелов АЭС и роста опасений по поводу возможной ядерной аварии.
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29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .
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