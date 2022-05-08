В Киев прибыла президент немецкого Бундестага

Об этом сообщил руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисса в twitter.

"Президент Бундестага Бербель Бас начала 8 мая свой визит в Киев", - подписал Брисса фото, на котором глава немецкого парламента выходит из вагона на железнодорожном вокзале в столице. .

По словам руководителя секретариата, сегодня Бас почтит память жертв Второй мировой войны и проведет политические переговоры.

Бербель Бас стала первым немецким чиновником, посетившим Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

5 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил , что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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