В Киев прибыла президент немецкого Бундестага
Глава немецкого Бундестага Бербаль Бас прибыла в столицу Украины
Об этом сообщил руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисса в twitter.
"Президент Бундестага Бербель Бас начала 8 мая свой визит в Киев", - подписал Брисса фото, на котором глава немецкого парламента выходит из вагона на железнодорожном вокзале в столице. .
По словам руководителя секретариата, сегодня Бас почтит память жертв Второй мировой войны и проведет политические переговоры.
Бербель Бас стала первым немецким чиновником, посетившим Украину с начала полномасштабного российского вторжения.
- 5 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил , что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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