В Киев прибыла парламентская делегация из Израиля, - посол
Утром 20 февраля в Украину прибыла израильская парламентская делегация. По состоянию на 11:00 депутаты Кнессета уже в Киеве
Об этом информирует в твиттере посол Израиля в Украине Михаил Бродский .
"В Киев прибыли депутаты Кнессета Юлий Эдельштейн и Зеев Элькин", - написал посол.
"Сегодня в Киеве находится израильская парламентская делегация во главе с главой комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном. Это свидетельствует о том, что они услышали своих американских коллег, недовольных уровнем сотрудничества Израиля с Украиной. Ну и следует помнить, что израильское общество достаточно активно поддерживает Украину и медлить больше, пожалуй, нельзя", - сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.
- Ранее глава комиссии Кнессета (парламента) по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн подтвердил информацию СМИ о том, что США передали Украине оружие из американских складов в Израиле.
- 16 февраля Израиль полностью возобновил работу посольства в Киеве.
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