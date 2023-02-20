В Киев прибыла парламентская делегация из Израиля, - посол

Об этом информирует в твиттере посол Израиля в Украине Михаил Бродский .

"В Киев прибыли депутаты Кнессета Юлий Эдельштейн и Зеев Элькин", - написал посол.

"Сегодня в Киеве находится израильская парламентская делегация во главе с главой комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном. Это свидетельствует о том, что они услышали своих американских коллег, недовольных уровнем сотрудничества Израиля с Украиной. Ну и следует помнить, что израильское общество достаточно активно поддерживает Украину и медлить больше, пожалуй, нельзя", - сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.