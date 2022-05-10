В Киев прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Анналена Бербок стала первым представителем немецкого правительства, посетившим Украину с начала полномасштабной войны, и начала свой визит с Бучи
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Первым пунктом в визите Бербок в Украину стала Буча, где она зажгла свечу в память о погибших. А выслушав рассказы о зверствах, заявила, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
"Это наша обязанность перед жертвами, – убеждена она. – Этими жертвами, мы чувствуем это здесь очень сильно, этими жертвами могли быть мы".
Кроме того, во время визита в Украину Анналена Бербок планирует возобновить работу посольства Германии в Киеве, закрытом с середины февраля. А также провести переговоры с Дмитрием Кулебой.
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Также сегодня, 10 мая, в Киевскую область прибыл с рабочим визитом министр иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Гукстра. Глава ОВА провел ему экскурсию по улицам Ирпеня.
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