Об этом сообщает Deutsche Welle.

Первым пунктом в визите Бербок в Украину стала Буча, где она зажгла свечу в память о погибших. А выслушав рассказы о зверствах, заявила, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

"Это наша обязанность перед жертвами, – убеждена она. – Этими жертвами, мы чувствуем это здесь очень сильно, этими жертвами могли быть мы".

Кроме того, во время визита в Украину Анналена Бербок планирует возобновить работу посольства Германии в Киеве, закрытом с середины февраля. А также провести переговоры с Дмитрием Кулебой.

Также сегодня, 10 мая, в Киевскую область прибыл с рабочим визитом министр иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Гукстра. Глава ОВА провел ему экскурсию по улицам Ирпеня.

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