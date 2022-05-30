В Киев прибыла Бриджит Бринк, назначенная новым послом США в Украине

Об этом сообщает официальный сайт посольства США в Украине.

19 мая сенат США единогласно утвердил дипломата Бриджит Бринк на должность посла Соединенных Штатов в Украине – на следующий день после того, как США официально возобновили работу своего посольства в Киеве.

Перед этим у США не было посла в Украине уже три года.

Сайт Посольства сообщает о биографии нового руководителя.

Кто такая Брижит Бринк

Госпожа Посол уроженка Мичигана. В Государственном департаменте США начала работать в 1996 году. Имеет степень магистра по международным отношениям и политической теории в Лондонской школе экономики и политологии, а также степень бакалавра политологии в колледже Кеньон. Разговаривает на русском, словацком, грузинском, сербском и французском языках.

Перед назначением в Украину занимала должность заместителя помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Государственного департамента (2015-2018), отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и затяжными конфликтами в Европе. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте, Узбекистан (2014-2015) и Тбилиси, Грузия (2011-2014).

В течение двадцати пяти лет работы на дипломатии посол Бринк провела большую часть своей карьеры, продвигая политику США в Европе и Евразии. Она была директором по Эгейскому морю и Южному Кавказу в Совете национальной безопасности (2009-2010) и работала в Государственном департаменте как заместитель директора по вопросам Южной Европы (2008-2009), специальный помощник заместителя министра по политическим вопросам (2002-2004) и Кипрский офицер (1999–2002). Свою карьеру начала в Белграде, Сербия (1997–1999).

18 мая посольство Соединенных Штатов Америки в Украине возобновило работу в Киеве после вынужденной эвакуации дипломатов в связи с полномасштабным вторжением РФ

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