Об этом сообщило Общественное.

Джессика Честейн проведет в Украине целый день 7 августа.

Она уже побывала в детской больнице "Охматдет", узнала о работе медучреждения во время войны. Актриса посетила детей из Херсона и Чернигова, которые лечатся в "Охматдете" и получила подарки от пациентов.

Также Джессика Честейн собирается поехать в Ирпень и встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Справка: актриса снималась в лентах "Люди Икс", "Интерстеллар", "Жена смотрителя зоопарка", "Оно", а также озвучила Джию в мультфильме "Мадагаскар 3".

18 июня голливудский актер Бен Стиллер побывал во Львове. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило в твиттере, что Бен Стиллер как посол доброй воли ООН прибыл на границу встретиться с украинскими беженцами.

20 июня Бен Стиллер после посещения Львова, Ирпеня и Макарова посетил Владимира Зеленского.

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