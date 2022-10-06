В Киев прибыла администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр
Сегодня утром, 6 октября, в Киев прибыла с визитом администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр
Об этом она сообщила в твиттере .
Это критический момент для украинского народа, когда он защищает свою свободу от жестоких нападений, освобождает оккупированные земли, готовится к зиме и укрепляет демократические институты и верховенство права. USAID сейчас и навсегда будет поддерживать Украину", – написала Пауэр.
- 15 сентября в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и обсудила с Президентом Зеленским энергетическую безопасность Украины во время войны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.1
-
EUR
Покупка 39.1Продажа 40.25
- Актуальное
- Важное