Об этом она сообщила в твиттере .

Это критический момент для украинского народа, когда он защищает свою свободу от жестоких нападений, освобождает оккупированные земли, готовится к зиме и укрепляет демократические институты и верховенство права. USAID сейчас и навсегда будет поддерживать Украину", – написала Пауэр.

15 сентября в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и обсудила с Президентом Зеленским энергетическую безопасность Украины во время войны.

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