В Киев прибыл вице-президент Еврокомиссии говорить об экстренной финпомощи
В Киев прибыл с визитом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис – планирует обсудить дальнейшую поддержку Евросоюза для Украины
Об этом он сообщил в своем Twitter.
Домбровскис отметил, что планирует обсудить дальнейшую поддержку Евросоюза для Украины с фокусом на экстренную финансовую помощь и планы на 2023 год.
"Также буду обсуждать с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем конкретные шаги для более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной", - отметил он.
- Напомним, Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год. Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями начиная с января 2023 года.
- Европейский Союз должен внести изменения в законодательство, чтобы технически можно было предоставить Украине первые средства из нового пакета макрофинансовой помощи уже в январе 2023 года.
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