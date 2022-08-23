Об этом сообщает канцелярия президента Польши в Twitter.

Администрация выложила видео, на котором Дуда выходит из вагона на киевском железнодорожном вокзале.

Анджей Дуда приехал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. В столице он примет участие во втором саммите Крымской платформы, который начнется сегодня.

В ходе визита также состоятся двусторонние переговоры Дуды и Зеленского, в ходе которых стороны обсудят ситуацию в Украине и военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

В канцелярии польского президента отметили, что пребывание Дуды в Украине 23 августа, в День Государственного флага и канун Дня Независимости, символическое. Дуда ведь всегда поддерживал Украину.

17 августа канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердили, что виртуально присоединятся к саммиту Крымской платформы.

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