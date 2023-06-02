Зеленский обсудил с президентом Эстонии создание совместных оборонных производств в Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Эстонии Алар Карис во время встречи в Киеве 2 июня обсудили создание совместных оборонных производств
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.
Также среди разговоров были потребности украинской армии и усиление санкций против РФ.
"Сегодня мы обсудили то, что может приблизить нашу победу и гарантировать справедливый и длительный мир для Украины и всей нашей Европы. Точно можем вместе подготовить больше наших мощных шагов на фронте. Передал конкретные потребности нашей армии для наращивания оборонно-наступательных способностей. Обсудили и то, в каком усилении нуждаются санкции против России. Конечно, мы подробно обсудили международные мероприятия, которые планируются в этом году, готовящиеся решения, в частности, саммит НАТО в Вильнюсе – к которому мы должны подойти с конкретным пакетом подготовленных решений. и решения о нашей интеграции, которые пора принять. Предметно пообщались о возможности создания совместных оборонных производств в Украине", - сказал Зеленский.
"Отдельно остановились на углублении взаимодействия бизнес-кругов, обсудили вопросы страхования рисков для предпринимателей", - добавил он.
Ранее Зеленский сообщил о прибытии эстонского коллеги в Киев.
"Приветствую в Киеве президента Эстонии Алара Кариса. Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне – самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Спасибо за всю поддержку!" – написал он.
- Эстония за первые три месяца после начала полномасштабного вторжения РФ передала Украине 1/3 военного бюджета.
- В мае 2023 года эстонский парламент поддержал стремление Украины к членству в НАТО.
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