Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Также среди разговоров были потребности украинской армии и усиление санкций против РФ.

"Сегодня мы обсудили то, что может приблизить нашу победу и гарантировать справедливый и длительный мир для Украины и всей нашей Европы. Точно можем вместе подготовить больше наших мощных шагов на фронте. Передал конкретные потребности нашей армии для наращивания оборонно-наступательных способностей. Обсудили и то, в каком усилении нуждаются санкции против России. Конечно, мы подробно обсудили международные мероприятия, которые планируются в этом году, готовящиеся решения, в частности, саммит НАТО в Вильнюсе – к которому мы должны подойти с конкретным пакетом подготовленных решений. и решения о нашей интеграции, которые пора принять. Предметно пообщались о возможности создания совместных оборонных производств в Украине", - сказал Зеленский.

"Отдельно остановились на углублении взаимодействия бизнес-кругов, обсудили вопросы страхования рисков для предпринимателей", - добавил он.

Ранее Зеленский сообщил о прибытии эстонского коллеги в Киев.

"Приветствую в Киеве президента Эстонии Алара Кариса. Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне – самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Спасибо за всю поддержку!" – написал он.