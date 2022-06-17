В Киев прибыл премьер Британии Борис Джонсон

Об этом он написал в telegram.

"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании твердая и решительная. Рад снова видеть в Киеве великого друга нашей страны Бориса Джонсона", - сказал президент.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, во время встречи речь шла о поставках тяжелого оружия и систем ПВО для Украины.

"Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на россию, в частности предложения международной группы Макфола - Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно , нашу победу в войне за Независимость", - сказал Ермак.

В последний раз Джонсон посещал Киев 9 апреля. Тогда премьер-министр Великобритании заявил , что партнеры сделают все, чтобы Украина никогда не могла предстать перед шантажом или угрозой, любым способом.

17 июня в Украину приезжали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.

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