В Киев прибыл премьер Британии Борис Джонсон
Владимир Зеленский сообщил о визите премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев
Об этом он написал в telegram.
"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании твердая и решительная. Рад снова видеть в Киеве великого друга нашей страны Бориса Джонсона", - сказал президент.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, во время встречи речь шла о поставках тяжелого оружия и систем ПВО для Украины.
"Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на россию, в частности предложения международной группы Макфола - Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно , нашу победу в войне за Независимость", - сказал Ермак.
- В последний раз Джонсон посещал Киев 9 апреля. Тогда премьер-министр Великобритании заявил , что партнеры сделают все, чтобы Украина никогда не могла предстать перед шантажом или угрозой, любым способом.
- 17 июня в Украину приезжали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.
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