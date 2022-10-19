В Киев прибыл министр МИД Греции и посетил Стену памяти погибших в войне с РФ

Об этом он сообщил в твиттере.

"В начале моего визита в Киев у меня состоялась встреча в посольстве Греции с главой парламентской группы дружбы Греция-Украина Т.Плачковой, ректором Мариупольского государственного университета М.Трофименко и заместителем главы миссии Кипра Л.Темистоклеус", - написал Дендиас.

Впоследствии Никос Дендиас сообщил, что возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины вместе с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.

Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил 7 октября, что новый пакет санкций Европейского Союза предусматривает наказание для Турции в случае, если она будет помогать России обходить ограничения.

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