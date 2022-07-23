В Киев на второй Cаммит первых леди и джентльменов приехала супруга президента Литвы
Супруга литовского президента Гитанаса Науседи Диана приехала в Украину на второй Саммит первых леди и джентльменов
Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы в твиттере.
"Сердце мира сегодня бьется в Украине. Украинские герои сделали нас всех немного украинцами", - отметил Гитанас Науседа.
Известно, что Диана Науседа примет участие во Втором саммите первых леди и джентльменов, где будут обсуждаться будущее Украины и всего мира в контексте послевоенного восстановления нашей страны.
- Сам президент Литвы приехал в Украину еще 13 апреля. Тогда на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским приехали также президенты Польши, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.
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