Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы в твиттере.

"Сердце мира сегодня бьется в Украине. Украинские герои сделали нас всех немного украинцами", - отметил Гитанас Науседа.

Известно, что Диана Науседа примет участие во Втором саммите первых леди и джентльменов, где будут обсуждаться будущее Украины и всего мира в контексте послевоенного восстановления нашей страны.

Сам президент Литвы приехал в Украину еще 13 апреля. Тогда на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским приехали также президенты Польши, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.

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