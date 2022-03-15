В Киев на встречу с Зеленским едут премьеры Польши, Чехии и Словении
Премьер-министры Польши, Чехии и Словении во вторник, 15 марта, посетят Киев. Они встретятся с президентом Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем
Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.
Сегодня, 15 марта, Киев посетят Матеуш Моравецкий (Польша), Янез Янша (Словения) и Петр Фиала (Чехия). Их визит в столицу Украины согласован с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Цель визита – подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским Союзом суверенитета и независимости Украины и предоставить широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу", – говорится в сообщении.
Отмечают, что об этом визите проинформировано международное сообщество при посредничестве международных организаций, в частности ООН.
- Напомним, Белый дом планирует поездку президента США Джозефа Байдена в Европу. В ее ходе президент США может посетить Польшу.
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