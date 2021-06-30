В Киев из-за жары запретили въезд грузовиков
В среду, 30 июня, в Киеве вводится запрет на въезд грузовиков в город из-за жары
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
Ограничение на въезд крупногабаритного транспорта начало действовать с 15:00 на всех въездах в столицу.
- "30 июня с 15:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за повышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", говорится в сообщении. Напомним, на прошлой неделе жара в столице била температурные рекорды.
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