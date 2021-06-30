В Киев из-за жары запретили въезд грузовиков

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.



Ограничение на въезд крупногабаритного транспорта начало действовать с 15:00 на всех въездах в столицу.

"30 июня с 15:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за повышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", говорится в сообщении. Напомним, на прошлой неделе жара в столице била температурные рекорды.

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