В Киев из Риги доставили пассажирские автобусы и гуманитарную помощь

Об этом рассказал в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.



"Сегодня наши латвийские партнеры, делегация мэрии города Риги, передали Киеву в качестве помощи 11 современных пассажирских автобусов. А также гуманитарную помощь", - отметил он.



По словам мэра, очень важно обновлять и увеличивать парк общественного транспорта, делать более комфортным передвижение по Киеву в этих сложных условиях.



"И я благодарен вице-мэру Риги Эдвардсу Смилтенсу за его визит, чтобы лично передать эту помощь и поддержать нас. Это для нас - свидетельство солидарности Латвии с Украиной, ее столицей, с украинским народом в нашей борьбе за свою независимость и свободу", - подчеркнул он.



Виталий Кличко отметил, что на каждой машине есть принт символического мурала с объятиями, сделанного латвийским художником в Риге. Городские власти Риги рассматривают возможность передачи еще более 30 автобусов. Украинская и латвийская столицы договорились о дальнейшем сотрудничестве.

28 апреля Рига передала Киеву пассажирские автобусы и около 80 тонн гуманитарной помощи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb