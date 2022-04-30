В Киев из Риги доставили пассажирские автобусы и гуманитарную помощь
В Киев из Риги 30 апреля прибыло 11 современных пассажирских автобусов, рассматривают передачу еще более 30 автобусов
Об этом рассказал в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.
"Сегодня наши латвийские партнеры, делегация мэрии города Риги, передали Киеву в качестве помощи 11 современных пассажирских автобусов. А также гуманитарную помощь", - отметил он.
По словам мэра, очень важно обновлять и увеличивать парк общественного транспорта, делать более комфортным передвижение по Киеву в этих сложных условиях.
"И я благодарен вице-мэру Риги Эдвардсу Смилтенсу за его визит, чтобы лично передать эту помощь и поддержать нас. Это для нас - свидетельство солидарности Латвии с Украиной, ее столицей, с украинским народом в нашей борьбе за свою независимость и свободу", - подчеркнул он.
Виталий Кличко отметил, что на каждой машине есть принт символического мурала с объятиями, сделанного латвийским художником в Риге. Городские власти Риги рассматривают возможность передачи еще более 30 автобусов. Украинская и латвийская столицы договорились о дальнейшем сотрудничестве.
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