В Киев из Польши прибыли 29 грузовиков гумпомощи

Об этом сообщает Укринформ.



Груз выехал в Киев утром 31 января из пункта пропуска на границе "Дорогуск - Ягодин".



Польское правительство организовало гуманитарную помощь по запросу Украины.



Груз везли 29 грузовиков в сопровождении сотрудников ГСЧС. Так, Польша поставила Украине медицинские принадлежности, лагерные кровати, одеяла, постельное белье, а также два миллиона масок для защиты от коронавируса.



В письме ГСЧС Польша выразила надежду, что это поможет Украине в условиях борьбы с COVID-19 и кризисной ситуации на украинско-российской границе.

Напомним, 31 января Польша отправила в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью.

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