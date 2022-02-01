В Киев из Польши прибыли 29 грузовиков гумпомощи
1 февраля Польша поставила Украине более 120 тонн гуманитарной помощи
Об этом сообщает Укринформ.
Груз выехал в Киев утром 31 января из пункта пропуска на границе "Дорогуск - Ягодин".
Польское правительство организовало гуманитарную помощь по запросу Украины.
Груз везли 29 грузовиков в сопровождении сотрудников ГСЧС. Так, Польша поставила Украине медицинские принадлежности, лагерные кровати, одеяла, постельное белье, а также два миллиона масок для защиты от коронавируса.
В письме ГСЧС Польша выразила надежду, что это поможет Украине в условиях борьбы с COVID-19 и кризисной ситуации на украинско-российской границе.
- Напомним, 31 января Польша отправила в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью.
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