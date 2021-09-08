В Хусте улицу Терешковой переименовали в честь погибшего в войне с РФ
На Закарпатье улицу Валентины Терешковой переименовали в честь погибшего на фронте командира взвода штурмовой роты 93-й отдельной механизированной бригады Мирослава Мыслы
Об этом сообщил журналист Александр Рудоманов в Facebook ..
"В Хусте улицу Терешковой переименовали в честь командира взвода отдельной сводной штурмовой роты "Карпатская Сечь" 93-й отдельной механизированной бригады Мирослава Мыслы, погибшего 2 октября 2016 года вблизи села Крымское Луганской области. Узнал об этом сегодня, когда получил ответ на запрос от Хустского горсовета ", - написал он.
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Терешкова является действующим депутатом Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" и голосовала за аннексию Крыма 2014 и за предоставление разрешения президенту РФ вводить российские войска на территорию Украины.
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