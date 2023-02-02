"В худших традициях НКВД СССР": Украина обвинила грузинскую власть в пытках Саакашвили
В Министерстве иностранных дел обвинили грузинскую власть в негуманном обращении с гражданином Украины – экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили
Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.
"В худших традициях НКВД СССР грузинская власть применяет к Михеилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни", - отметили в МИД.
"Грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии", - добавили там.
В ведомстве потребовали передать Саакашвили Украине для продолжения лечения.
В МИДе также призвали иностранные правительства и международные организации публично встать на защиту Саакашвили.
- 1 февраля президент Владимир Зеленский показал фотографии Саакашвили , на которых он выглядит, мягко говоря, истощенным. Украинский лидер заявил, что грузинская власть желает смерти Саакашвили.
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