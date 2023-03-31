Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министра внутренних дел штата Нароттама Мишру.

"Трагедия случилась в городе Индоре в штате Мадхья-Прадеш, когда пол, на котором стояли около 30 человек, внезапно провалился", - пишет ведомство.

Сообщается, что с места спасли 19 человек и госпитализировали их в местную больницу.

По меньшей мере, 13 человек погибли и еще несколько получили ранения. Среди погибших было десять женщин. Несколько человек, в том числе ребенок, до сих пор считаются пропавшими без вести.

"Чрезвычайно больно трагедией в Индоре. Поговорил с главным министром Шивраджем Сингхом Чуханом и рассказал о ситуации. Правительство штата быстрыми темпами возглавляет спасательные работы. Мои молитвы со всеми пострадавшими и их семьями", - написал премьер-министр Нарендра Моди.

Начато расследование.