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В храме в Индии в результате провала пола по меньшей мере 13 человек погибли

31 мартa, 2023 пятница
07:09
Мир

30 марта в храме центрального штата Индии Мадхья-Прадеш провалился пол. По меньшей мере 13 человек погибли, еще несколько получили ранения

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министра внутренних дел штата Нароттама Мишру.

"Трагедия случилась в городе Индоре в штате Мадхья-Прадеш, когда пол, на котором стояли около 30 человек, внезапно провалился", - пишет ведомство.

Сообщается, что с места спасли 19 человек и госпитализировали их в местную больницу.

По меньшей мере, 13 человек погибли и еще несколько получили ранения. Среди погибших было десять женщин. Несколько человек, в том числе ребенок, до сих пор считаются пропавшими без вести.

"Чрезвычайно больно трагедией в Индоре. Поговорил с главным министром Шивраджем Сингхом Чуханом и рассказал о ситуации. Правительство штата быстрыми темпами возглавляет спасательные работы. Мои молитвы со всеми пострадавшими и их семьями", - написал премьер-министр Нарендра Моди.

Начато расследование.

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2023, пятница
31 мартa
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