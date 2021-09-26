В хостеле на столичной Борщаговке сгорел 34-летний мужчина

По указанному адресу были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место происшествия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что пожар возник в жилой комнате, расположенной на 3-этаже 3-этажного административного здания, переоборудованной под хостел, приводит подробности Еспресо.TV .

В 3:31 пожар был локализован и в 3:53 - ликвидирован на площади 40 кв. м.

"По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что предварительно в комнате находилось три человека, на момент прибытия бойцов один из них выпрыгнул из окна 3-этажа и получил травмы, предварительно - перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу, а третьего мужчину 1987 года рождения было обнаружено без признаков жизни во время тушения пожара ", - рассказывают спасатели.



Пострадавший мужчина, получивший травмы от падения с высоты, был госпитализирован в 1-й областную клиническую больницу для обследования.





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