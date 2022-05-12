В Хорватию прибыло более 17 тыс. беженцев из Украины, 85% из них – женщины и дети

Об этом пишет Total Croatia News .

Министр рассказал, что в стране была создана четкая и прозрачная система для беженцев и временный механизм защиты предоставляет беженцам все права, включая разрешение на работу.

"Мне приятно сказать, что весь процесс прошел без проблем и трудностей. Я считаю, что украинцы довольны и благодарны за лечение, которое им предоставили в Хорватии", - добавил он.

Божинович также рассказал о разнице между украинскими беженцами и мигрантами, прибывающими из Африки, Азии и Ближнего Востока.

"Несмотря на войну, все украинские беженцы попали в Хорватию через пограничные переходы с личными документами, в отличие от мигрантов, которые практически никогда не приезжают на пограничные пункты из Боснии и Герцеговины и не имеют личных документов, что очень важно". сказал он.

Министерство цифровой трансформации планирует открыть в Варшаве центр поддержки украинских предпринимателей "Дия.бизнес".

На Кипре приютили более 16 тыс. украинских беженцев.

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