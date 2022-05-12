В Хорватию прибыло более 17 тыс. беженцев из Украины, 85% из них – женщины и дети
В Хорватию прибыли около 17300 украинских беженцев, из них 85% составляют женщины и дети. Об этом 11 мая сообщил министр внутренних дел Давор Божинович
Об этом пишет Total Croatia News .
Министр рассказал, что в стране была создана четкая и прозрачная система для беженцев и временный механизм защиты предоставляет беженцам все права, включая разрешение на работу.
"Мне приятно сказать, что весь процесс прошел без проблем и трудностей. Я считаю, что украинцы довольны и благодарны за лечение, которое им предоставили в Хорватии", - добавил он.
Божинович также рассказал о разнице между украинскими беженцами и мигрантами, прибывающими из Африки, Азии и Ближнего Востока.
"Несмотря на войну, все украинские беженцы попали в Хорватию через пограничные переходы с личными документами, в отличие от мигрантов, которые практически никогда не приезжают на пограничные пункты из Боснии и Герцеговины и не имеют личных документов, что очень важно". сказал он.
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