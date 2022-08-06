В Хорватии разбился автобус с польскими паломниками, 11 человек погибли
В Хорватии в ДТП попал автобус с паломниками из Польши. В результате аварии 11 человек погибли, 34 травмированы
Об этом сообщает портал Gov.pl.
"Сегодня утром на А-4, примерно в 30 км к северу от Загреба, произошла авария польского автобуса с ехавшими в Меджугорье паломниками. По последней подтвержденной информации, 11 человек погибли, 34 получили ранения и были госпитализированы", - говорится. в сообщении.
Сообщается, что посольство Республики Польша в Загребе запустило горячую линию + 385 148 99 414 , где члены семей погибших могут получить информацию.
- На севере Ирана 12 июля перевернулся автобус, в результате чего три человека погибли и 16 получили ранения.
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